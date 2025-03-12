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Олимпиакос - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Олимпиакос - Буде-Глимт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
olympiacos.org
В первой игре противостояния "Олимпиакос" разгромно уступил в Норвегии "Буде-Глимту" со счетом 0:3. Совершить камбек после такого результата клубу Романа Яремчука будет крайне сложно, но, как показал предыдущий сезон, удивлять греки умеют.
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Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Олимпиакос" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 13 марта 2025, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-5.
Трансляція матчу Олімпіакос - Буде-ГлімтСмотреть трансляцию
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