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Рейнджерс - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

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Рейнджерс - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: rangers.co.uk

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" и "Рейнджерс" готовятся к решающему поединку, который определит, кто продолжит борьбу в еврокубках. Турецкий клуб, под руководством Жозе Моуриньо, будет пытаться отыграться после поражения 1:3.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. Айброкс (Глазо, Шотландия)
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Рейнджерс - Фенербахче. 22:00

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 11.

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Трансляция: Рейнджерс - Фенербахче
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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