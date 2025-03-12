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Рейнджерс - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Фото: rangers.co.uk
"Фенербахче" и "Рейнджерс" готовятся к решающему поединку, который определит, кто продолжит борьбу в еврокубках. Турецкий клуб, под руководством Жозе Моуриньо, будет пытаться отыграться после поражения 1:3.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. Айброкс (Глазо, Шотландия)
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
Рейнджерс - Фенербахче. 22:00
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 11.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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