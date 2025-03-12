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Айнтрахт - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Айнтрахт - Аякс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт" сыграет с "Аяксом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Deutsche Bank Park". Первая игра завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.
Накануне "Айнтрахт" в чемпионате Бундеслиги уступил "Униону" (1:2), а "Аякс" минимально обыграл "Зволле" (1:0) в Эредивизи.
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Поединок состоится в четверг, 13 марта и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 8.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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