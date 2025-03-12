Айнтрахт - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Айнтрахт" сыграет с "Аяксом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Deutsche Bank Park". Первая игра завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

Накануне "Айнтрахт" в чемпионате Бундеслиги уступил "Униону" (1:2), а "Аякс" минимально обыграл "Зволле" (1:0) в Эредивизи.

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Поединок состоится в четверг, 13 марта и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 8.

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