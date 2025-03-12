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Тоттенхэм - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Пока ничего неясно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "АЗ". В первой игре победу одержали нидерландцы (1:0) благодаря автоголу Бергвалля.
Второй поединок пройдет в Лондоне. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Тоттенгем - АЗСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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