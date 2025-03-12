Атлетик – Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Первый поединок хоть и выиграли римляне, но игра до удаления была совершенно ровной. Баски попытаются реабилитироваться перед собственными болельщиками и попасть в четвертьфинал турнира. "Рома" под руководством Раньери выступает гораздо лучше и тоже стремится попасть в восьмерку сильнейших.

1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 13 марта

Испания, Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Рома" 22:00 "Атлетик"

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Новости "Атлетика"

В последнее время результаты "Атлетика" ухудшаются. Сказывается плотный график команды и небольшая обойма игроков. На выходных подопечные Вальверде не сумели дома обыграть "Мальорку" 1:1. Если раньше на домашнем стадионе "Атлетика" у гостевых команд было мало шансов, то "Мальорка" чувствовала себя очень уверенно и ничем не уступала хозяевам.

До этого баски минимально уступили "Атлетико" 0:1, прервав свою серию без поражений. Между этими матчами команда проиграла "Роме" в первом матче.

Таким образом, получается, что у команды из Бильбао 3 матча без побед во всех турнирах. Накопилась физическая усталость, а проводить полноценную ротацию состава без потери качества нет возможности.

Новости "Ромы"

"Рома" продолжает демонстрировать отличную форму под руководством Клаудио Раньери. "Волки" на выходных выиграли пятый матч подряд в Серии А, обыграв "Эмполи" Виктора Коваленко. До этого был повержен "Комо" 2:1, разгромлена "Монца" 4:0 и минимально обыграны "Парма" и "Венеция" по 1:0. Римляне понемногу поднимаются в турнирной таблице Серии А и занимают уже 7 позицию, которая может подарить путевку в еврокубки следующего сезона.

"Сан-Мамес" является одним из самых неприступных стадионов в Европе. В текущем сезоне "Атлетик" потерпел лишь два домашних поражения (одно в Кубке Испании от "Осасуны" и одно от "Атлетико" в Ла Лиге). Это хорошо объясняет, какие трудности ожидают "Рома" в этом поединке. Однако с приходом Раньери "джаллоросси" перевоплотились и имеют все, чтобы защитить преимущество в один гол, добытое в первом матче.

В матче против "Эмполи" Довбык остался на скамье запасных, в основе вышел Шомуродов. Вполне возможно, Раньери поберег Артема на матч против "Атлетика" или Довбик банально проиграл конкуренцию.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" не сыграют из-за травм Альваро Джало и Дани Вивиан, из-за дисквалификации не поможет своей команде Ерай Альварес. Таким образом, у басков не будут играть оба основных центральных защитника.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон - Де Маркос, Паредес, Нуньес, Берчиче - Галаррета, Хаурегисар - Н. Вильямс, Гурусета, И. Уильямс - Беренгер.

В "Роме" залечивает травму Челик. Дибала не попал в заявку на матч против "Эмполи", из ряда запасных выходил Довбик. Большинство игроков основы получили отдых, поэтому на матч против басков ожидается боевой состав.

Ориентировочный состав "Ромы": Свилар – Нельссон, Манчини, Ндика – Салемакерс, Кристанте, Пизилли, Лоренцо Пеллегрини, Анхелиньо, – Довбик, Дибала.

"Рома" - "Атлетик": статистика личных встреч

06.03.25. Рома - Атлетик 2:1 (Лига Европы)

26.09.24. Рома - Атлетик 1:1 (Лига Европы)

07.08.19. Рома - Атлетик 2:2 (Товарищеский матч)

Это будет только четвёртый матч между командами в истории. Товарищеская игра летом 2019 завершилась боевой ничьей 2:2. Второй матч прошел в текущем розыгрыше Лиги Европы на основной стадии турнира и завершился со счетом 1:1. Неделю назад команды сыграли в Риме первый матч 1/8 и хозяева вырвали победу в конце встречи благодаря голу Шомуродова.

Последние матчи "Ромы"

09.03. Эмполи - Рома 0:1 (Серия А)

06.03. Рома - Атлетик 2:1 (Лига Европы)

02.03. Рома - Комо 2:1 (Серия А)

24.02. Рома - Монца 4:0 (Серия А)

20.02. Рома - Порту 3:2 (Лига Европы)

Последние матчи "Атлетика"

09.03. Атлетик - Мальорка 1:1 (Примера)

06.03. Рома - Атлетик 2:1 (Лига Европы)

01.03. Атлетико - Атлетик 1:0 (Примера)

23.02. Атлетик - Вальядолид 7:1 (Примера)

16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)

"Атлетик" - "Рома": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Рома": прогноз от UA-Футбол

"Рома", по мнению букмекеров, является фаворитом на проход дальше, но "Атлетик" сильно выступает дома, поэтому результат матча предсказать трудно. С прошлой встречи мало что изменилось, потому считаем, что обе команды снова смогут забить за коэффициент 1,92.