Лион - ФКСБ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Паулу Фонсека и его "Лион" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал, одержав победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над бухарестским "ФКСБ" (1:3). Но, кажется, румынский коллектив не собирается сдаваться.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 10.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ліон" - "ФКСБ" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.