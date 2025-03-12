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Важный хавбек Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам перед матчем в Лиге Европы

Лига Европы

Успел восстановиться

Важный хавбек Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам перед матчем в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" начал групповые тренировки перед матчем в Лиге Европы.

На официальном сайте клуба сообщается о том, что Мейсон Маунт вернулся к тренировкам вместе с командой накануне второго матча в 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

Напомним, что последний раз Маунт выходил на поле в манчестерском дерби в декабре прошлого года. 26-летний англичанин получил серьезную травму в начале того поединка и покинул поле уже на 14-й минуте.

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Всего в этом сезоне Мейсон Маунт принял участие лишь в 12 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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