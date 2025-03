Важный хавбек Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам перед матчем в Лиге Европы

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" начал групповые тренировки перед матчем в Лиге Европы.

На официальном сайте клуба сообщается о том, что Мейсон Маунт вернулся к тренировкам вместе с командой накануне второго матча в 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

???? Mason Mount has returned to group training ahead of our #UEL last-16 second leg.#MUFC