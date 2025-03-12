Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Тоттенхэма рассказал об ожиданиях матча против АЗ
Настроен на максимум
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Тоттенхэма" рассказал об ожиданиях матча против "АЗ".
Гульельмо Викарио сказал, что лондонскому клубу нужно быть в единстве как на поле, так с болельщиками.
"Мы должны выложиться по максимуму. Мы точно знаем, с чем столкнёмся. Я думаю, что завтра "Тоттенхэм" будет лучше всего играть в единстве, с нами на поле и болельщиками на трибунах", - сказал Викарио.
Также вратарь высказал свою поддержку тренеру "Тоттенхэма"
"Я могу сказать, что его подход был очень целеустремлённым с первого дня его прихода сюда. Он показал нам, как играть в эту игру, потому что он искренне верит в это, и мы можем добиться успеха таким образом.
Мы полностью поддерживаем его и очень хотим это сделать. Я думаю, мы доказали, что, когда мы на 100% сосредоточены и полны решимости, мы доказываем, на что способны", - сказал итальянский голкипер.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Тоттенхэм" встретится с "АЗ" в четверг 13 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "ЛЧ для Бенфики завершается, но...". Трубин прокомментировал вылет своей команды из престижного турнира
- Ответные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Лиги, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ