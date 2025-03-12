Вратарь "Тоттенхэма" рассказал об ожиданиях матча против "АЗ".

Гульельмо Викарио сказал, что лондонскому клубу нужно быть в единстве как на поле, так с болельщиками.

"Мы должны выложиться по максимуму. Мы точно знаем, с чем столкнёмся. Я думаю, что завтра "Тоттенхэм" будет лучше всего играть в единстве, с нами на поле и болельщиками на трибунах", - сказал Викарио.

Также вратарь высказал свою поддержку тренеру "Тоттенхэма"

"Я могу сказать, что его подход был очень целеустремлённым с первого дня его прихода сюда. Он показал нам, как играть в эту игру, потому что он искренне верит в это, и мы можем добиться успеха таким образом. Мы полностью поддерживаем его и очень хотим это сделать. Я думаю, мы доказали, что, когда мы на 100% сосредоточены и полны решимости, мы доказываем, на что способны", - сказал итальянский голкипер.

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Напомним, что "Тоттенхэм" встретится с "АЗ" в четверг 13 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.