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Легия - Мольде. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига Европы

Матч состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени

Легия - Мольде. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команды встречались друг с другом 5 раз, но ни разу "Легия" не побеждала "Мольде". Так же она подходит и к ответному матчу: с поражением 2:3 и надеждой на проход дальше.

Норвежцы захотят дать бой. В этом матче ещё ничего не решено.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 12 на платформе MEGOGO.

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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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