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Легия - Мольде. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды встречались друг с другом 5 раз, но ни разу "Легия" не побеждала "Мольде". Так же она подходит и к ответному матчу: с поражением 2:3 и надеждой на проход дальше.
Норвежцы захотят дать бой. В этом матче ещё ничего не решено.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 12 на платформе MEGOGO.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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