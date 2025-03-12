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Рейнджерс попросил болельщиков на стадионе почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба
Клуб предложил идею
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" попросил болельщиков почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба.
Шотландский клуб отметил величие Кристофера Поттера, погибшего в Стамбуле перед первым матчем Лиги Европы против "Фенербахче". "Рейнджерс" попросил болельщиков присоединиться к минуте аплодисментов на 40-й минуте матча.
"Кристофер Поттер был поистине уникальным человеком, и мы призываем всех болельщиков, которые будут присутствовать на стадионе "Айброкс" завтра вечером, присоединиться к минутным аплодисментам на 40-й минуте в память об одном из наших". – написал клуб.
Напомним, что мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу рано утром. Травмы оказались смертельными.
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К слову, "Рейнджерс" в первом матче обыграл "Фенербахче" со счётом 3:1. Ответный матч состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени.
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