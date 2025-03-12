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Рейнджерс попросил болельщиков на стадионе почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба

Лига Европы

Клуб предложил идею

Рейнджерс попросил болельщиков на стадионе почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рейнджерс" попросил болельщиков почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба.

Шотландский клуб отметил величие Кристофера Поттера, погибшего в Стамбуле перед первым матчем Лиги Европы против "Фенербахче". "Рейнджерс" попросил болельщиков присоединиться к минуте аплодисментов на 40-й минуте матча.

"Кристофер Поттер был поистине уникальным человеком, и мы призываем всех болельщиков, которые будут присутствовать на стадионе "Айброкс" завтра вечером, присоединиться к минутным аплодисментам на 40-й минуте в память об одном из наших". – написал клуб.

Напомним, что мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу рано утром. Травмы оказались смертельными.

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К слову, "Рейнджерс" в первом матче обыграл "Фенербахче" со счётом 3:1. Ответный матч состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Rangers FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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