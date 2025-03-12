Тренер Ромы - о поединке против Атлетик в ЛЕ: Мы будем играть наш матч так, как мы умеем

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался накануне матча команды против 1/8 финала ЛЕ против "Атлетика Бильбао".

"Я говорю, что мы должны играть в свою игру против сильной, компактной и жесткой команды. Будет ли нам достаточно ничьей? Мы будем играть наш матч так, как мы умеем. Мы знаем свои сильные и слабые стороны.

Завтра мы будем атаковать в 11 игроков и защищаться в 11. Что нам нужно сделать, так это попытаться скрыть наши слабые стороны. Я считаю, что в пределах одного матча есть много разных игр. Завтра вечером "Бильбао" будет давить намного сильнее. Нам нужно играть в свою игру без страха".