  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Ромы - о поединке против Атлетик в ЛЕ: Мы будем играть наш матч так, как мы умеем
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ромы - о поединке против Атлетик в ЛЕ: Мы будем играть наш матч так, как мы умеем

Лига Европы

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ромы - о поединке против Атлетик в ЛЕ: Мы будем играть наш матч так, как мы умеем

Фото: cagliaricalcio.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался накануне матча команды против 1/8 финала ЛЕ против "Атлетика Бильбао".

"Я говорю, что мы должны играть в свою игру против сильной, компактной и жесткой команды. Будет ли нам достаточно ничьей? Мы будем играть наш матч так, как мы умеем. Мы знаем свои сильные и слабые стороны.

Завтра мы будем атаковать в 11 игроков и защищаться в 11. Что нам нужно сделать, так это попытаться скрыть наши слабые стороны. Я считаю, что в пределах одного матча есть много разных игр. Завтра вечером "Бильбао" будет давить намного сильнее. Нам нужно играть в свою игру без страха".

Напомним, что ответный матч "Атлетик Бильбао" - "Рома" стартует 13 марта в 19:45 по Киеву.

Читайте такжеАтлетик – Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Айнтрахт – Аякс. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 13.03.2025
yellow-arrow
Рейнджерс попросил болельщиков на стадионе почтить погибшего в Стамбуле фаната клуба
Клаудио Раньери Атлетик (Бильбао) Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости