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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад". Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1. Коллективы встретятся снова, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в четвертьфинал, где их будет ждать победитель пары "Лион" - "ФКСБ".

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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