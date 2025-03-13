Олимпиакос – Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Олимпиакос", за который выступает украинец Роман Яремчук, примет на своем поле "Буде-Глимт" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась победой норвежского клуба со счетом 3:0.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.

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Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, ответный матч

13.03.2025

Пирей, "Караискакис"

"Олимпиакос" 19:45 "Буде-Глимт"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5