Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетик – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик – Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" на последних секундах вырвала победу у "Атлетика" из Бильбао. Игра была абсолютно ровной, но баски в конце встречи получили красную карточку, а уже в добавленное время пропустили решающий гол. Ответный матч обещает быть интересным, ведь обе команды сохраняют хорошие шансы пройти дальше.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Рома" состоится в четверг, 13 марта 2025, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Атлетико - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Атлетик – Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность