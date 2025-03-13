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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад". Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1. Коллективы встретятся снова, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в четвертьфинал, где их будет ждать победитель пары "Лион" - "ФКСБ".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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