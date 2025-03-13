Айнтрахт - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аякс" отправится в гости к "Айнтрахту" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Deutsche Bank Park".

Первая игра завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 8.

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Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, ответный матч

13.03.2025

Франкфурт-на-Майне, "Deutsche Bank Park"

"Айнтрахт" 19:45 "Аякс"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8