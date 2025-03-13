Рейнджерс – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Фенербахче" и "Рейнджерс" готовятся к решающему поединку, который определит, кто продолжит борьбу в еврокубках. Турецкий клуб, под руководством Жозе Моуриньо, будет пытаться отыграться после поражения 1:3.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Лига Европы. 1/8 финала

13 марта 2025 года. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Футбол 11

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