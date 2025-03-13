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Рейнджерс – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" и "Рейнджерс" готовятся к решающему поединку, который определит, кто продолжит борьбу в еврокубках. Турецкий клуб, под руководством Жозе Моуриньо, будет пытаться отыграться после поражения 1:3.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 11
Лига Европы. 1/8 финала
13 марта 2025 года. Глазго. "Айброкс"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Футбол 11
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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