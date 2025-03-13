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Рейнджерс – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Рейнджерс – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" и "Рейнджерс" готовятся к решающему поединку, который определит, кто продолжит борьбу в еврокубках. Турецкий клуб, под руководством Жозе Моуриньо, будет пытаться отыграться после поражения 1:3.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 11

Лига Европы. 1/8 финала

13 марта 2025 года. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Футбол 11

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Трансляция Рейнджерс - Фенербахче
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Фенербахче (Стамбул) Рейнджерс (Глазго) Лига Европы смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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