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Аморим дал комментарий перед ответным матчем с Реал Сосьедадом в Лиге Европы

Лига Европы

Рассказал о новостях команды и перспективе победы в этом турнире

Аморим дал комментарий перед ответным матчем с Реал Сосьедадом в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию накануне ответного матча с "Реал Сосьедадом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мейсон Маунт вернулся к тренировкам, но ему еще рано выходить на поле. Лени Йоро и Гарри Магуайр не смогут сыграть в этом матче. Надеюсь, что они вернутся в ближайшее время. Мануэль Угарте полностью восстановился и доступен для выбора состава".

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"Если честно, в этом сезоне мы все все играем значительно ниже своих возможностей. Я могу сказать то же самое о себе. Каждый может работать намного лучше. Да, победа в этом матче даст нам больше энергии для того, чтобы продолжать сезон. Это очень важно. Победа в Лиге Европы не изменит многое, но это повлияет на нас всех очень положительно", — добавил Аморим.

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Напомним, что матч между "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедадом" состоится на "Олд Траффорд" уже сегодня, в четверг, 13-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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