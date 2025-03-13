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Аморим дал комментарий перед ответным матчем с Реал Сосьедадом в Лиге Европы
Рассказал о новостях команды и перспективе победы в этом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию накануне ответного матча с "Реал Сосьедадом" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мейсон Маунт вернулся к тренировкам, но ему еще рано выходить на поле. Лени Йоро и Гарри Магуайр не смогут сыграть в этом матче. Надеюсь, что они вернутся в ближайшее время. Мануэль Угарте полностью восстановился и доступен для выбора состава".
"Если честно, в этом сезоне мы все все играем значительно ниже своих возможностей. Я могу сказать то же самое о себе. Каждый может работать намного лучше. Да, победа в этом матче даст нам больше энергии для того, чтобы продолжать сезон. Это очень важно. Победа в Лиге Европы не изменит многое, но это повлияет на нас всех очень положительно", — добавил Аморим.
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Напомним, что матч между "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедадом" состоится на "Олд Траффорд" уже сегодня, в четверг, 13-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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