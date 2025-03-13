Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лион - ФКСБ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека и его "Лион" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал, одержав победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над бухарестским "ФКСБ". Но, кажется, румынский коллектив не собирается сдаваться.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
13 марта. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" — "ФКСБ"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 10
Трансляція матчу "Ліон" - "ФКСБ"Смотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
- Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
- Атлетик – Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн