Лион - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Паулу Фонсека и его "Лион" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал, одержав победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над бухарестским "ФКСБ". Но, кажется, румынский коллектив не собирается сдаваться.

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Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" — "ФКСБ"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 10