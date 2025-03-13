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Лион - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лион - ФКСБ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лион - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Паулу Фонсека и его "Лион" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал, одержав победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над бухарестским "ФКСБ". Но, кажется, румынский коллектив не собирается сдаваться.

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Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
13 марта. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" — "ФКСБ"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 10

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Трансляція матчу "Ліон" - "ФКСБ"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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