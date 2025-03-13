Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "АЗ". В первой игре победу одержали нидерландцы (1:0) благодаря автоголу Бергвалля.
Второй поединок пройдет в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Лига Европы. 1/8 финала
13 марта 2025 года. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал об ожиданиях на матч против Реала Сосьедада и давлении на клуб
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех