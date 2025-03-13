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Тоттенхэм – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Тоттенхэм – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 13-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "АЗ". В первой игре победу одержали нидерландцы (1:0) благодаря автоголу Бергвалля.

Второй поединок пройдет в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Лига Европы. 1/8 финала

13 марта 2025 года. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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