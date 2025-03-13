Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Виктория Пльзень: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад команды подарили болельщикам яркий и интригующий матч. Итальянская команда вырвала победу на 90+8 минуте. Смогут ли чехи победить на выезде и пройти дальше?
Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелли (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, "Лацио" вдевятером одержал победу.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Милевский: Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я просил замену, а Семин кричит - "играй давай"
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность