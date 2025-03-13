ЛЕ. Лацио - Виктория Пльзень 1:1. Итальянцы выходят в четвертьфинал

В Риме сыграли ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Лацио" принимал "Викторию Пльзень". Неделю назад в безумном противостоянии на 90+8 минуте итальянцы вырвали победу 2:1. К тому же, "Лацио" доигрывал матч вдевятером.

У хозяев поля перед этой игрой были существенные кадровые проблемы. В лазарете Хисай и Пеллегрини, а также дисквалификация у Жиго и Ровеллы. В понедельник "Лацио" играл матч Серии А, но не смог переиграть "Удинезе" 1:1. В лазарете у чехов - Гавел, Кабонго, Сене, Суарес и Вашулин. В местном чемпионате "Виктория" довольно неожиданно не смогла переиграть "Пардубице" - 0:0.

Уже в дебюте встречи гости должны были открывать счет, но Проведел парировал удар Калваха в невероятном прыжке. Слишком рисковали футболисты "Лацио", ведь они полностью отдали инициативу сопернику. На 12-й минуте откровенно повезло хозяевам поля. Выдра из выгодной позиции пробил в перекладину. После середины первой половины встречи итальянцы добавили в активности, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Существенной работы у Едлички не было. Также стоит отметить организованную игру чехов в защите. На перерыв соперники ушли без голов. Чехи могут сильно пожалеть из-за того, что не использовали шикарные возможности забить в начале противостояния. Даже несмотря на 0:0 футбол в первом тайме был интересен.

На 52-й минуте чехи открыли счет. Дуросими отдал на Шульца, который из пределов штрафной шикарно пробил в дальний угол - 0:1. Таким образом, гости сравняли счет в двухматчевом противостоянии. Болельщики "Лацио" надеялись на Кастельяноса, но у нападающего сегодня ничего не получалось. После гола активизировались хозяева, но выжать максимум из своих атак не могли.

С каждой минутой игровое преимущество хозяев росло и они достигли своего на 77-й минуте. После подачи с углового и удара Романьоли мяч пересек линию ворот - 1:1. Голкипер зафиксировал мяч уже за линией ворот. В итоге, "Лацио" выходит в четвертьфинал, но стоит отдать должное чехам.

Лига Европы. 1/8 финала. Второй матч

"Лацио" - "Виктория" 1:1

Голы: Романьоли (77) - Шульц (52)

"Лацио": Проведел - Тавареш (Лаццари, 67), Романьоли, Патрик (Хила, 79), Марушич - Весино, Гендузи, Дзакканьи, Педро (Деле-Баширу, 79), Исаксен - Кастельянос (Диа, 67)

"Виктория": Едличка - Две, Маркович, Емелка, Каду (Доски, 78) - Шульц, Калвах, Черв - Выдра (Сойка, 78), Дуросими (Аду, 72), Мемич (Копиц, 86)