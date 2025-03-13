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Проблемы с бумагами. Российский футболист Реал Сосьедада не сыграет против Манчестер Юнайтед, - известна причина
Ой, а что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский футболист "Реал Сосьедада" не сыграет против "Манчестер Юнайтед".
По информации Football-Espana, футболист был готов помочь команде, восстановившись в срок. Но по прибытии в аэропорт Мадрида ему не разрешили лететь из-за проблем с визой. Вечер среды он со своим одноклубником Хамари Траоре, у которого была похожая проблема, провёл в Париже.
Утром вопрос с Траоре решили, а вот Захаряну по-прежнему не дали необходимых документов. Он был вынужден отказаться от участия в матче и вернуться в Мадрид.
По словам источника, хоть россиянин и не вышел бы в стартовом составе, однако для него это удар, что не сможет помочь команде.
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К слову, Захарян сыграл лишь в одном поединке Лиги Европы – на 7 минут вышел против "Мидтьюлланна", но запомнился голевой передачей.
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