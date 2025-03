ЛЕ. Рейнджерс - Фенербахче 0:2 (пен. 3:2 ). План Моуриньо не сработал

Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025

Голы: Себастьян Шиманьски 45, 73

Серия пенальти: 3:2

"Рейнджерс": Джеймс Тавернье (забил), Вацлав Черный (забил), Том Лоуренс (забил).

"Фенербахче" (били первыми): Эдин Джеко (забил), Александер Джику (забил).

Неслись хозяева поля, стремясь забить еще один гол, чтобы сделать общий счет 4:1 в свою пользу. "Рейнджерс" контролировали мяч, именно они играли на чужой половине поля. На 19-й минуте "Фенербахче" мог заработать пенальти, но арбитр увидел симуляцию, и Талиска вместе со специалистом из тренерского штаба "Фенербахче" получили по желтой карточке.

Постепенно хозяева позволили "Фенербахче" играть, однако подопечные Моуриньо не смогли создать опасность у ворот Джека Батленда. Первый тайм прошел с ощущением, что именно "Рейнджерс" нужно было забить два гола, а не "Фенербахче". На 33-й минуте Ирфан Эгрибайят едва не помог хозяевам поля - после передачи назад от защитника он неудачно обработал мяч, и тот покатился в пустые ворота, но голкипер успел выбить его в аут.

К концу первого тайма у "Рейнджерс" два из трех центрбеков уже имели желтые карточки. А на последней минуте первого тайма "Фенербахче" нанес свой первый удар в створ ворот и забил, сделав счет в ответном матче 0:1 (общий счет 3:2).

Во втором тайме "Рейнджерс" начали нервно действовать, гол в раздевалку немного "прибил" настроение хозяев, плюс ко всему количество желтых карточек не радовало. "Фенербахче" мог сделать счет 0:2, но на радость Джеку Батленду мяч прошел чуть выше перекладины. После этого последовала атака хозяев, Дессерс попытался пробить в падении, но не попал по мячу, как следует, но, как говорится, не забиваешь ты - тогда забивают тебе. Так же и "Фенербахче" забил второй гол в матче и сделал общий счет 3:3. После дубля Шиманьски Моуриньо выпустил на поле Душана Тадича и Эдина Джеко. До конца 90 минут так и не было определено кто из команд выйдет дальше и началось дополнительное время.

Extra-Time | Full-Time: Rangers 0-2 Fenerbahçe (Agg 3-3) | #UEL



We go to a penalty shootout at Ibrox. pic.twitter.com/TFr9AAFuOm