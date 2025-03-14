ЛЕ. Рейнджерс - Фенербахче 0:2 (пен. 3:2 ). План Моуриньо не сработал

Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025

"Рейнджерс" — "Фенербахче", 0:2

Голы: Себастьян Шиманьски 45, 73

Серия пенальти: 3:2

"Рейнджерс": Джеймс Тавернье (забил), Вацлав Черный (забил), Том Лоуренс (забил).

"Фенербахче" (били первыми): Эдин Джеко (забил), Александер Джику (забил).

Неслись хозяева поля, стремясь забить еще один гол, чтобы сделать общий счет 4:1 в свою пользу. "Рейнджерс" контролировали мяч, именно они играли на чужой половине поля. На 19-й минуте "Фенербахче" мог заработать пенальти, но арбитр увидел симуляцию, и Талиска вместе со специалистом из тренерского штаба "Фенербахче" получили по желтой карточке.

Постепенно хозяева позволили "Фенербахче" играть, однако подопечные Моуриньо не смогли создать опасность у ворот Джека Батленда. Первый тайм прошел с ощущением, что именно "Рейнджерс" нужно было забить два гола, а не "Фенербахче". На 33-й минуте Ирфан Эгрибайят едва не помог хозяевам поля - после передачи назад от защитника он неудачно обработал мяч, и тот покатился в пустые ворота, но голкипер успел выбить его в аут.

К концу первого тайма у "Рейнджерс" два из трех центрбеков уже имели желтые карточки. А на последней минуте первого тайма "Фенербахче" нанес свой первый удар в створ ворот и забил, сделав счет в ответном матче 0:1 (общий счет 3:2).

Во втором тайме "Рейнджерс" начали нервно действовать, гол в раздевалку немного "прибил" настроение хозяев, плюс ко всему количество желтых карточек не радовало. "Фенербахче" мог сделать счет 0:2, но на радость Джеку Батленду мяч прошел чуть выше перекладины. После этого последовала атака хозяев, Дессерс попытался пробить в падении, но не попал по мячу, как следует, но, как говорится, не забиваешь ты - тогда забивают тебе. Так же и "Фенербахче" забил второй гол в матче и сделал общий счет 3:3. После дубля Шиманьски Моуриньо выпустил на поле Душана Тадича и Эдина Джеко. До конца 90 минут так и не было определено кто из команд выйдет дальше и началось дополнительное время.

Extra-Time | Full-Time: Rangers 0-2 Fenerbahçe (Agg 3-3) | #UEL



We go to a penalty shootout at Ibrox. pic.twitter.com/TFr9AAFuOm — Rangers Football Club (@RangersFC) March 13, 2025

В дополнительное время "Рейнджерс" как будто воскрес и стал под предводительством Вацлава Черного атаковать ворота Ирфана Эгрибайята. Во втором экстра-тайме "Рейнджерс" продолжил свое давление на турецкую защиту, а под конец второго экстра-тайма игра плавно перешла к "Фенербахче". Один момент смахивал на пенальти, но арбитр не показал на точку и не пересмотрел ВАР.

Penaltılar | Rangers FC 3-2 Fenerbahçe pic.twitter.com/UVnXddkv2C — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 13, 2025

В итоге команды перешли к серии послематчевых пенальти, в которой вперед вышли хозяева поля. У "Фенербахче" забили лишь Эдин Джеко и Александер Джику, все остальные удары отразил Джек Батленд.

"Рейнджерс" отправились в 1/4 Лиги Европы.

Главный тренер: Барри Фергюсон.

"Рейнджерс": Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Леон Балогун, Дужон Стерлинг (Рыдван Йылмаз, 56), Николас Раскин, Коннор Баррон (Том Лоуренс, 95), Жефте Вандерсон Де Соуза Диас (Янис Хаджи, 85), Вацлав Черный, Мохаммед Диоманде (Недим Байрами, 68), Сириль Дессерс (Хамза Игаман, 68).

Главный тренер: Жозе Моуринью.

"Фенербахче": Ирфан Эгрибайят, Юсуф Акчичек, Милан Шкриньяр, Мерт Мюльдюр (Александер Джику, 88), Брайт Осайи-Самуэл (Душан Тадич, 74), Филип Костич, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш, 105), Фред, Софьян Амрабат, Талиска (Эдин Джеко, 74), Юссеф Эн-Несири (Ирфан Кахведжи, 105).



Предупреждения: Дужон Стерлинг 25, Леон Балогун 30, Джон Сауттар 34, Мохаммед Диоманде 45+2, Сириль Дессерс 45+2, Янис Хаджи 90+3, Рыдван Йылмаз 116 — Талиска 19, Александер Джику 108, Ирфан Кахведжи 117.