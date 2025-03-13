Лига Европы
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ЛЕ. Айнтрахт – Аякс 4:1. Гетце и компания снова разобрались с амстердамцами
Дубль Марио и по 1+1 от французского дуэта
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/8 финала
Ответная игра (первая – 2:1)
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Аякс 4:1
Голы: Баойя 7, Гетце 25, 82 Экитике 67 – Тайлор 78
Айнтрахт: Сантос – Кристенсен (Аменда, 85), Кох, Тута, Браун – Схири (Дауд, 77), Ларссон – Кнауфф, Гетце (Шаиби, 85), Баойя (Узун, 72) – Экитике (Батшуайи, 77)
Аякс: Магальяйнс – Ругани, Янс (Хато, 78), Каплан – Роза (Гоэи, 69), Мокио (Тайлор, 63), ван ден Бомен, Эдвардсен – Бергейс (Годтс, 63), Классен – Конаду (Траоре, 63)
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