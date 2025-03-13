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Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
Оценки за матч
Фото: olympiacos.org
Сегодня, 13 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик Бильбао" сыграл против "Ромы", где выступает Артем Довбик (3:1). А также между собой встретились "Олимпиакос" Романа Яремчука и "Буде Глимт" (2:1).
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После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Артем получил 6.5 и 6.3 соответственно. А Роман - 8.3 та 8.0.
Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 53 минуты. За это время он отдал 9/16 точных передач, выиграл шесть воздушных единоборств и сделал 21 касание к мячу.
Яремчук, который вышел на замену на 46-й минуте, забил 2 гола, выиграл три воздушных единоборства и сделал 12 касаний к мячу.
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