  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Оценки за матч

Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Фото: olympiacos.org

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик Бильбао" сыграл против "Ромы", где выступает Артем Довбик (3:1). А также между собой встретились "Олимпиакос" Романа Яремчука и "Буде Глимт" (2:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Артем получил 6.5 и 6.3 соответственно. А Роман - 8.3 та 8.0.

Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 53 минуты. За это время он отдал 9/16 точных передач, выиграл шесть воздушных единоборств и сделал 21 касание к мячу.

Яремчук, который вышел на замену на 46-й минуте, забил 2 гола, выиграл три воздушных единоборства и сделал 12 касаний к мячу.

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1. Дубль Яремчука принес победу грекам, но дальше проходят норвежцы
yellow-arrow
ЛЕ. Атлетик – Рома 3:1. Довбик и ко покидают турнир
yellow-arrow
ЛЕ. Айнтрахт – Аякс 4:1. Гетце и компания снова разобрались с амстердамцами
Роман Яремчук Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
13.03.2025 в 22:02
Наступний дубль Яремчука у ворота збірної Бельгії.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
13.03.2025 в 22:02
Наступний дубль Яремчука у ворота збірної Бельгії.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости