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ЛЕ. Атлетик – Рома 3:1. Довбик и ко покидают турнир
Удаление у римлян помогло баскам пробиться в следующий раунд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
1/8 финала Лиги Европы
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Рома" 3:1
Голы: Н. Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Л.А. Паредес, 90+2 (пен.)
"Атлетик": Агирресабала - Де Маркос, А. Паредес (Лекуэ, 68), Нуньес, Берчиче - Галаррета (Прадос Диас, 88), Хаурегисар - Н. Уильямс, Гомес (Беренгер, 46), И. Уильямс (Гороссабель, 88) - Саннади (Гурусета, 77).
"Рома": Свилар - Хуммельс, Манчини, Ндика - Ренш (Эль-Шаарави, 83), Л. Паредес, Кристанте (Салемакерс, 83), Анхелиньо — Дибала (Шомуродов, 61), Бальданцы (Пизилли, 61) — Довбык (Суле, 53).
Предупреждения: Свилар, 12, Ренш, 60, Л. Паредес, 71, Суле, – И. Уильямс, 71, Горосабель, 90+1.
Удаление: Хуммельс, 11.
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