ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1. Пенальти много не бывает

Просто сумасшедший поединок мы с вами увидели на "Олд Траффорд". Команда Рубена Аморима уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с французским "Лионом". А теперь давайте узнаем, как ей это удалось.

Начало поединка было, как ни странно, за гостями. "Сосьедад" решил не откладывать дела, поэтому побежал в атаку с первых минут. Наиболее активным был японец Кубо, который на 3-й минуте разобрался в штрафной с юным центрбеком "МЮ" Хевеном, пробросив мяч ему между ног, однако на помощь англичанину прибежал Доргу, который выбил мяч на угловой. Через несколько минут тот же Кубо отдал передачу на Элустондо, который прострелил в штрафную на Оярсабаля, однако де Лигт в подкате не позволил пробить нападающему "Сосьедада". Однако на этом эпизод не закончился, ведь после просмотра VAR арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил за этот подкат пенальти, показав параллельно желтую защитнику "МЮ". К мячу, как и неделю назад, подошел капитан испанцев Оярсабаль, уверенно реализовав 11-метровый.

У "МЮ" не было другого выбора, как мчаться в атаку, чтобы сравнять счет. После неудачных попыток от Гарначо на Доргу, Каземиро нашел в штрафной Бруну Фернандеша, который прострелил на Хойлунда, и тут мы увидели почти идентичный эпизод с пенальти, но уже у ворот гостей. Арбитр выписал желтую для Субельдии за подкат на Хойлунде и указал на точку, к которой подошел Бруну. Капитан "дьяволов" уверенно сравнял счет. Этот момент вдохновил хозяев, поэтому они перехватили инициативу матча, создав еще несколько неплохих моментов. Лучший из них случился на 30 минуте, когда Зиркзе продемонстрировал великолепную технику в штрафной и отдал передачу на Хойлунда, однако удар датчанина прошел в сантиметрах от правой штанги.

Высокий прессинг, прострелы, длинные передачи. "Юнайтед" делал все, чтобы выйти вперед в этом тайме, однако кроме двух ударов от Доргу после углового и во время контратаки, концовка первой половины ничем особо и не запомнилась.

Поэтому переходим ко второму тайму, который, как и первый, начинается с пенальти! На 48-й минуте Доргу подбирает мяч в штрафной после удара Зиркзе и очень умно подставляется под Элустондо — рефери фиксирует фол. Второй раз за вечер Фернандеш уверенно реализовывает пенальти и это 2:1 в пользу хозяев. На 56-й минуте тренер "Сосьедада" Альгуасиль решил спасать поединок, сделав тройную замену. Однако это мало чем помогает, ведь "МЮ" время от времени продолжают бежать в опасные быстрые атаки, однако всегда чего-то не хватает — более точной передачи или лучшего завершения. И вот очередная такая атака становится ключевой в этом поединке. На 63-й минуте Зиркзе великолепной передачей из глубины запускает Патрика Доргу на свидание с вратарем. Рядом с датчанином в это время бежал Арамбуру, который только что вышел на замену. Фол. Свисток. Прямая красная. Надежды испанцев только что умерли. После этого игроки "Сосьедада" запоминались разве что многочисленными желтыми карточками, тогда как "МЮ" продолжал играть в свое удовольствие, однако проблемы с более точными передачами и лучшим завершением так никуда и не исчезали. Лишь на 80-й минуте мы увидели момент от гостей, однако Оскарссон не смог обработать мяч в штрафной, а уже через минуту был ответ от "МЮ", однако первый удар Зиркзе парировал Ремиро, а второй полетел мимо ворот.

Когда казалось, что матч идет к своему логическому завершению, на 85-й минуте мы едва не стали свидетелями 4-го пенальти. Однако рефери в конце концов зафиксировал фол в атаке со стороны Доргу, но это не остановило Бруну Фернандеша, который настроился на хет-трик. Уже через несколько минут он уверенным ударом завершил очередную быструю атаку "МЮ". 3:1. Если вы подумали, что португалец таким образом забил последний гвоздь в гроб "Сосьедада", то вы в каком-то смысле будете правы, ведь это действительно сделал португалец — Далот, который на первой дополнительной ко второму тайму минуте вколотил мяч под перекладину после прострела от Гойлунда. 4:1. И вот это уж точно был последний гвоздь.

Удивительный все-таки поединок мы увидели. Можно лишь поздравить фанатов "МЮ", поскольку сегодня за их команду было действительно не стыдно. Да, проблемы с реализацией остаются актуальными, но желание и задор смогли компенсировать это. Спасительный трофей стал на шаг ближе, однако дальше их будет ждать противостояние с "Лионом". Первый матч состоится 10 апреля во Франции.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад" 4:1

(Первый матч – 1:1)

Голы: Фернандеш (16, пен; 50, пен, 87), Далот (90+1) — Оярсабаль (10, пен)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрави, де Лигт, Хэвен — Далот, Каземиро (Коллиер, 78), Фернандеш, Доргу — Зиркзе (Эриксен, 88), Хойлунд, Гарначо

"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо (Траоре, 80), Субельдия (Арамбуру, 56), Агерд, Муньос — Марин (Туррьентес, 56), Субименди, Мендес — Беккер (Барренечеа, 56), Оярсабаль, Кубо (Оскарссон, 76)

Предупреждения: де Лигт (9), Коллиер (90+4) — Субельдия (13), Марин (39), Субименди (51), Оярсабаль (64), Элустондо (69), Барренечеа (74), Агерд (90)

Удаление: Арамбуру (63)