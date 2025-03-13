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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1. Пенальти много не бывает
Команда Аморима шагает дальше после сумасшедшего матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Просто сумасшедший поединок мы с вами увидели на "Олд Траффорд". Команда Рубена Аморима уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с французским "Лионом". А теперь давайте узнаем, как ей это удалось.
Начало поединка было, как ни странно, за гостями. "Сосьедад" решил не откладывать дела, поэтому побежал в атаку с первых минут. Наиболее активным был японец Кубо, который на 3-й минуте разобрался в штрафной с юным центрбеком "МЮ" Хевеном, пробросив мяч ему между ног, однако на помощь англичанину прибежал Доргу, который выбил мяч на угловой. Через несколько минут тот же Кубо отдал передачу на Элустондо, который прострелил в штрафную на Оярсабаля, однако де Лигт в подкате не позволил пробить нападающему "Сосьедада". Однако на этом эпизод не закончился, ведь после просмотра VAR арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил за этот подкат пенальти, показав параллельно желтую защитнику "МЮ". К мячу, как и неделю назад, подошел капитан испанцев Оярсабаль, уверенно реализовав 11-метровый.
У "МЮ" не было другого выбора, как мчаться в атаку, чтобы сравнять счет. После неудачных попыток от Гарначо на Доргу, Каземиро нашел в штрафной Бруну Фернандеша, который прострелил на Хойлунда, и тут мы увидели почти идентичный эпизод с пенальти, но уже у ворот гостей. Арбитр выписал желтую для Субельдии за подкат на Хойлунде и указал на точку, к которой подошел Бруну. Капитан "дьяволов" уверенно сравнял счет. Этот момент вдохновил хозяев, поэтому они перехватили инициативу матча, создав еще несколько неплохих моментов. Лучший из них случился на 30 минуте, когда Зиркзе продемонстрировал великолепную технику в штрафной и отдал передачу на Хойлунда, однако удар датчанина прошел в сантиметрах от правой штанги.
Высокий прессинг, прострелы, длинные передачи. "Юнайтед" делал все, чтобы выйти вперед в этом тайме, однако кроме двух ударов от Доргу после углового и во время контратаки, концовка первой половины ничем особо и не запомнилась.
Когда казалось, что матч идет к своему логическому завершению, на 85-й минуте мы едва не стали свидетелями 4-го пенальти. Однако рефери в конце концов зафиксировал фол в атаке со стороны Доргу, но это не остановило Бруну Фернандеша, который настроился на хет-трик. Уже через несколько минут он уверенным ударом завершил очередную быструю атаку "МЮ". 3:1. Если вы подумали, что португалец таким образом забил последний гвоздь в гроб "Сосьедада", то вы в каком-то смысле будете правы, ведь это действительно сделал португалец — Далот, который на первой дополнительной ко второму тайму минуте вколотил мяч под перекладину после прострела от Гойлунда. 4:1. И вот это уж точно был последний гвоздь.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
"Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад" 4:1
(Первый матч – 1:1)
Голы: Фернандеш (16, пен; 50, пен, 87), Далот (90+1) — Оярсабаль (10, пен)
"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрави, де Лигт, Хэвен — Далот, Каземиро (Коллиер, 78), Фернандеш, Доргу — Зиркзе (Эриксен, 88), Хойлунд, Гарначо
"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо (Траоре, 80), Субельдия (Арамбуру, 56), Агерд, Муньос — Марин (Туррьентес, 56), Субименди, Мендес — Беккер (Барренечеа, 56), Оярсабаль, Кубо (Оскарссон, 76)
Предупреждения: де Лигт (9), Коллиер (90+4) — Субельдия (13), Марин (39), Субименди (51), Оярсабаль (64), Элустондо (69), Барренечеа (74), Агерд (90)
Удаление: Арамбуру (63)
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