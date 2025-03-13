ЛЕ. Лион - ФКСБ 4:0 (общ. 7:1). Команда Фонсеки спокойно выходит в четвертьфинал

Команда Паулу Фонсеки обеспечила себе преимущество в два мяча в первом матче против "ФКСБ" и хотела как можно быстрее закрыть вопрос о выходе в четвертьфинал Лиги Европы. "Лион" с первых минут активно наседал на ворота гостей, состав которых понес серьезные потери, связанные с травмами. Эти проблемы заставили тренера румынского коллектива провести несколько важных изменений по сравнению с прошлым поединком, в частности на позиции голкипера, а также в атаке.

Первый острый момент у ворот "ФКСБ" возник на 7-й минуте после красивого удара от Эрнеста Нуама в дальний угол. Румыны пытались прессинговать "ткачей" на их половине поля и контратаковать, поскольку линия защиты подопечных Паулу Фонсеки располагалась очень высоко, однако хозяева ожидаемо открыли счет в этой игре. На 14-й минуте в этой встрече забил Жорж Микаутадзе, а очередным ассистом в еврокубках отметился Райан Шерки. Имея преимущество в три мяча, игроки в белой форме не успокаивались на достигнутом. На поле заметно стало больше борьбы за мяч.

"Лион", несмотря на попытки "красно-синих" отыграться, вернул мяч под свой контроль и снова завладел инициативой, а в этом в определенной степени была заслуга Корентена Толиссо, который руководил действиями своих партнеров по команде. Со временем им удалось забить второй гол. На 37-й минуте был сумасшедший момент у Нуама, который пробил в штангу, а на добивании ему не удалось направить мяч в пустые ворота "ФКСБ". Впрочем, буквально через несколько секунд после этого, 21-летний ганец отметился забитым мячом после следующей же атаки "ткачей", среагировав на мяч в штрафной зоне соперника. Гости не могли абсолютно ничего противопоставить красивой игре "Лиона" в последней трети поля, а главное — очень эффективной.

Под занавес первой половины хозяева могли забивать еще. Сперва Микаутадзе пожадничал, не отдав пас на Шерки, который был в прекрасной позиции, решив пробивать самостоятельно, однако грузину реализовать свой момент не удалось. Затем сам Шерки не сумел попасть в створ ворот, нанеся великолепный удар из-за пределов штрафной площадки. Непревзойденный первый тайм в исполнении французской команды, которая сверкала в атаке.

Элиас Хараламбус решил выпустить четырех свежих футболистов на второй тайм, пытаясь изменить хоть что-то в этом матче, но практически сразу после перерыва "Лион" забил третий гол. Дублем отметился Микаутадзе. Ассист снова на счету Шерки. 21-летний французский плеймейкер классно протащил мяч, войдя в штрафную зону "ФКСБ", а затем протолкнул его на своего партнера по команде. Это его шестая результативная передача в этом сезоне Лиги Европы. Позже Паулу Фонсека сменил нескольких лидеров команды, решив поберечь их силы на матчи чемпионата Франции.

Несмотря на общий счет в противостоянии между этими командами, "ткачи" продолжали дальше доминировать над своими оппонентами. Хозяева не позволяли румынам слишком близко подходить к собственным воротам и старались не сбавлять обороты. Окончательную точку в этой игре и противостоянии в целом поставил Нуама с передачи Микаутадзе. В блестящем стиле французы выбили бухарестский "ФКСБ", продемонстрировав свой атакующий потенциал.

"Лион" спокойно разобрался с "ФКСБ" в двухматчевом противостоянии и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с "Манчестер Юнайтед". Первые матчи состоятся 10 апреля, а ответный матч будет сыгран 17 числа того же месяца.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Лион" — "ФКСБ" 4:0 (общ. 7:1)

Голы: Микаутадзе (14, 47), Нуама (37, 88)

"Лион": Лукас Перри — Абнер Винисиус (Кумбеди, 75), Ниакате (Чалета-Цар, 46), Мата, Мейтленд-Найлз — Верету, Тессманн (Альмада, 53), Толиссо (Матич, 53) — Нуама, Микаутадзе, Шерки (Фофана, 65)

"ФКСБ": Зима — Радунович (Микулеску, 46), Дава, Нгезана, Крецу (Попеску, 46) — Шут (Муси, 46), Кирикеш — Тома (Георгица, 79), Эджума (Чисотти, 46), Штефенеску — Белуце

Предупреждения: нет