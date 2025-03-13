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ЛЕ. Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1. Дубль Яремчука принес победу грекам, но дальше проходят норвежцы

Лига Европы
Обновлено

"Глимт" стал палкой в ​​колесах "красно-белых"

ЛЕ. Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1. Дубль Яремчука принес победу грекам, но дальше проходят норвежцы

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:3)

"Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) 2:1

Голы: Яремчук 53, 65 – Гег 36

"Олимпиакос": Цолакис – Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега (Оньемачи 75) – Эссе (Музакитис 46), Гарсия – Родиней, Орта (Яремчук 46), Шикинью (Бьянкон 83) – Мартинш (Пальма 79)

"Буде-Глимт": Хайкин – Шеволд (Уэмбангомо 69), Гундерсен, Бйортуфт – Бьоркан – Эвьен (Маатта 90+2), Берг, Салтнес (Аукленд 90+2) – Бломберг, Хег (Гельмерсен 69), Хауге

Предупреждения: Мартинш 39, Родиней 41, Бьянкон 90+4 – Шеволд 30, Хайкин 74, Эвьен 88

Удаление: Цолакис 89 (прямая красная)

Нереализованный пенальти: Родиней 63

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