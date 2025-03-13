ЛЕ. Тоттенхэм - АЗ 3:1. Позабивали благодаря ошибкам

Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

Главный арбитр: Жоау Педру Пиньеру (Португалия)

"Тоттенхэм" - "АЗ“ 3:1 (3:2)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Грей 61), Спенс, Мэддисон (Биссума 77), Бергвалль (Дэвис 84), Сарр, Одобер (Джонсон 77), Соланке, Сон

"АЗ": Овусу-Одуро, Майкума (Мердинк 80), Гоеш (Белич 87), Пенетра, Вольф, Класе, Бурмистер (Смит 68), Садик (Де Вит 46), Поку, Перротт

Голы: Одобер 26,74, Мэддисон 48 - Копмейнерс 63

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Невыразительная игра "Тоттенхэма" в первом матче 1/8 с "АЗ" привела к минимально поражению 0:1. Счет некатастрофический, поэтому "шпоры" спокойно готовились к домашнему ответному матчу. Конечно, статус "Тоттенхэма" обязывает проходить такие команды, как "АЗ".

В первом тайме хозяева владели ощутимой инициативой. Хотя, в то же время, команда Постекоглу не демонстрировала чего-то слишком интересного. Забить удалось лишь после ошибки соперника. Защитник неудачно выбил мяч у своих ворот, что привело к перехвату от Соланке. Он отпасовал под удар Одоберу, который находился один в центре штрафной площади. Сильный точный удар, и это 1:0.

Больше вспомнить за 45 минут нечего. Был бы "АЗ" немного смелее (как неделю назад), то имели бы лондонцы проблемы. А так на перерыв команды ушли при ничейном общем счете - 1:1.

Второй тайм начался с гола хозяев. Де Вит, который вышел на поле 2 минуты назад, обрезался в центре поля, и "шпоры" сразу помчались в контратаку. В ее завершении Сон отдал на Мэддисона, а дальше точный выстрел в правый угол.

Неожиданно на 63-й минуте общий счет свел к ничьей Копмейнерс. И снова это произошло после индивидуальной ошибки. На этот раз Бергвалль неудачно отдал пас у ворот, и этим воспользовался голландец.

После гола "АЗ" проснулся. Футболисты будто почувствовали, что вполне могут пройти дальше. Появилась инициативность в атаке, больше уверенности в себе. Но отличились снова англичане. Хорошая атака с завершением Одобера принесла победу.

Хотя, свой шанс гости еще имели. На 80-й минуте Де Вит добивал мяч в пустые ворота, однако защитник продемонстрировал феноменальный сейв! Спас.

3:1 сегодня и 3:2 в целом имеем в противостоянии "Тоттенхэма" с "АЗ". В четвертьфинале лондонцы померяются силами с немецким "Айнтрахтом".