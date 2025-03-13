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Фанаты Лиона призывают клуб сохранить защитника команды

Лига Европы

Болельщики сделали баннер

Фанаты Лиона призывают клуб сохранить защитника команды

Фото: Mundo Albiceleste

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики "Лиона" выразили свою поддержку аргентинскому защитнику Николасу Тальяфико, контракт которого истекает этим летом.

Перед началом матча 1/8 финала Лиги Европы против "ФКСБ" фанаты вывесили баннер с надписью:

"Тальяфико - воин, которого мы хотим оставить в клубе".

Николас играет за "Лион" с 2022 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 8 голов и отдал два ассиста.

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Лион Николас Тальяфико
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