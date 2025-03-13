Тренер Ромы - о поражении от Атлетик Бильбао: Я не могу ни в чем обвинять своих игроков

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЛЕ против "Атлетик Бильбао" (3:1).

"Обидно, потому что мы чувствовали себя хорошо и были убеждены, что сможем провести великолепный матч. Такие моменты могут сложиться так или иначе, но я не могу ни в чем винить ребят. Они сыграли фантастическую игру в очень сложной ситуации.

Наша цель - всегда выкладываться на полную. Мы все еще находимся среди лучших команд, и мы сделаем все возможное, чтобы поднять "Рому" как можно выше".