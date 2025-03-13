Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ромы - о поражении от Атлетик Бильбао: Я не могу ни в чем обвинять своих игроков
Специалист дал комментарий после поражения Ромы в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЛЕ против "Атлетик Бильбао" (3:1).
"Обидно, потому что мы чувствовали себя хорошо и были убеждены, что сможем провести великолепный матч. Такие моменты могут сложиться так или иначе, но я не могу ни в чем винить ребят. Они сыграли фантастическую игру в очень сложной ситуации.
Наша цель - всегда выкладываться на полную. Мы все еще находимся среди лучших команд, и мы сделаем все возможное, чтобы поднять "Рому" как можно выше".
Популярное сейчас
- "У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва
- Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
- Россия изложила свои максималистские требования относительно мирного урегулирования войны, - WP
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак