Хет-трик Фернандеша выводит красных дьяволов в следующий этап. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1. Обзор матча

В первом тайме соперники обменялись пенальти и ничья сохранилась в общем счете противостояния. После перерыва подопечные Аморима вышли вперед и вскоре получили численное преимущество. В меньшинстве баскам уже было тяжело претендовать хотя бы на овертайм.

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги Европы

Манчестер. Олд Траффорд, 73 189 зрителей

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1

Голы: Фернандеш, 16 (п), 50 (п), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (п)

Удаление: Арамбуру, 63 (Сосьедад)