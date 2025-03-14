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Хет-трик Фернандеша выводит красных дьяволов в следующий этап. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1. Обзор матча
Все было не так просто, как кажется
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме соперники обменялись пенальти и ничья сохранилась в общем счете противостояния. После перерыва подопечные Аморима вышли вперед и вскоре получили численное преимущество. В меньшинстве баскам уже было тяжело претендовать хотя бы на овертайм.
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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги Европы
Манчестер. Олд Траффорд, 73 189 зрителей
Голы: Фернандеш, 16 (п), 50 (п), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (п)
Удаление: Арамбуру, 63 (Сосьедад)
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