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Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка

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Комментарии после матча Лиги Европы

Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Еврокубковое приключение "Ромы" завершается в Бильбао – поражение 1:3 от "Атлетика" означает вылет из 1/8 финала Лиги Европы. После матча главный тренер "джалоросси" Клаудио Раньери сказал, что Матс Гуммельс, получивший красную уже на 11-й минуте, заслужил удаление.

"Да, по моему мнению, удаление было очевидным. Он слишком затянул с передачей, должен был отдать мяч налево, но не сделал этого. Такое случается, даже с большими игроками. Несмотря на это, я хочу похвалить команду – в тяжелых условиях она сплотилась, показала единство и боролась до конца.

Я сказал игрокам в раздевалке: "Ничего страшного, они забили в конце первого тайма, а мы можем сделать то же самое в конце второго. У нас еще есть 45 минут, и мы можем показать хороший футбол". Жаль, ведь команда чувствовала себя хорошо, мы верили в успех. В футболе все решают отдельные эпизоды, но мне не за что упрекнуть ребят – они провели замечательный матч в сложных условиях", – сказал Раньери.

Его также спросили, можно ли было ожидать чего-то большего от Артема Довбыка в такой непростой ситуации.

"Сейчас не время говорить, что кто-то мог сделать больше. Мы – команда. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем тоже вместе, все 26 игроков. Я доволен тем, как мы сыграли. Если что-то было не так, мы обсудим это внутри коллектива", – сказал Раньери.

Добавим, что следующий свой матч "Рома" проведет 16 марта против "Кальяри".

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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