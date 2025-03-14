Главный тренер Манчестер Юнайтед дал комментарий после победы над Реал Сосьедадом

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "МЮ" Рубен Аморим поделился мыслями относительно победы своей команды над "Реал Сосьедад" (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По итогам двух встреч "красные дьяволы" прошли дальше со счетом 5:2.

"В течение недели я чувствовал, что мы можем проводить такие матчи. Думаю, наша игра против "Арсенала" была не слишком зрелищной, но она многому нас научила. Во втором тайме нам нужно было верить, и я видел, что команда еще до начала матча была уверена в своих силах. Мы пропустили, но продолжали играть в свой футбол, что показало: с первой минуты мы верили, что можем пройти дальше. Это совсем другой турнир. Физическая подготовка нашей команды сыграла решающую роль в этих двух матчах", - сказал Аморим.

У него также спросили, насколько важным было не только победить сегодня, но и продолжить борьбу в сезоне.

"Ощущение поддержки фанатов, их шум - это сложно описать. Они заряжали нас уверенностью, и это была прекрасная ночь. У нас есть эта еврокубковая кампания, Премьер-лига, что дает нам дополнительную энергию и уверенность перед следующими матчами. Мы верим, что можем пройти еще дальше. Эта неделя была особенной - мы имели дело как с текущими вызовами, так и с будущими, но доказали, что сезон еще не завершен. Впереди у нас матч с "Лестером" в воскресенье, и эта победа пошла на пользу всем в клубе - персоналу, игрокам и, конечно, нашим фанатам", - сказал Аморим.

Добавим, что в 1/4 финала "красные дьяволы" встретятся с "Лионом".