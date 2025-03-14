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Дубль Гетце. Айнтрахт – Аякс 4:1. Видео голов и обзор матча
Представитель Бундеслиги вновь сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт" одержал крупную победу над "Аяксом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Дублем в составе "орлов" отличился Марио Гетце.
В четвертьфинале турнира "Айнтрахт" сыграет против "Тоттенхэма".
Лига Европы. 1/8 финала
Ответная игра (первая – 2:1)
Франкфурт. "Дойче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Аякс" 4:1
Голы: Баойя 7, Гетце 25, 82 Экитике 67 – Тайлор 78
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