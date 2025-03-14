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Дубль Гетце. Айнтрахт – Аякс 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Представитель Бундеслиги вновь сильнее

Дубль Гетце. Айнтрахт – Аякс 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Айнтрахт" одержал крупную победу над "Аяксом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Дублем в составе "орлов" отличился Марио Гетце.

В четвертьфинале турнира "Айнтрахт" сыграет против "Тоттенхэма".

Лига Европы. 1/8 финала

Ответная игра (первая – 2:1)

Франкфурт. "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Аякс" 4:1

Голы: Баойя 7, Гетце 25, 82 Экитике 67 – Тайлор 78

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