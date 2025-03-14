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Орлы снова проявили характер. Лацио - Виктория Пльзень 1:1. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" вырвал ничью у "Виктории" Пльзень в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
На 52-й минуте счет в поединке открыл хавбек чешского клуба Павел Шульц, но до окончания основного времени успел восстановить паритет защитник римлян Алессио Романьоли.
Лига Европы. 1/8 финала. Второй матч
"Лацио" - "Виктория" 1:1 (первая игра - 2:1)
Голы: Романьоли (77) - Шульц (52)
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