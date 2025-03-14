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Орлы снова проявили характер. Лацио - Виктория Пльзень 1:1. Видео голов и обзор матча

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Орлы снова проявили характер. Лацио - Виктория Пльзень 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" вырвал ничью у "Виктории" Пльзень в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 52-й минуте счет в поединке открыл хавбек чешского клуба Павел Шульц, но до окончания основного времени успел восстановить паритет защитник римлян Алессио Романьоли.

Лига Европы. 1/8 финала. Второй матч

"Лацио" - "Виктория" 1:1 (первая игра - 2:1)

Голы: Романьоли (77) - Шульц (52)

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