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Наставник Тоттенхэма прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы

Лига Европы
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Показали характер

Наставник Тоттенхэма прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу пообщался с прессой после победы над "АЗ Алкмар" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат вывел "шпор" в четвертьфинал турнира.

"Мне очень понравилось, как ребята справились с задачей сегодня. Это непросто, когда ты начинаешь игру, проигрывая 0:1. Ты знаешь, что не можешь дать сопернику еще больше шансов.

Мы хорошо начали матч - спокойно, уверенно, контролируя игру. Хотя не создали много моментов, но держали соперника на его половине поля, и они не приближались к нашим воротам. Мы забили хороший гол после прессинга, а второй тайм начался идеально - именно так, как мы хотели. Но потом мы позволили им забить, что снова сделало игру нервной.

Однако реакция команды была великолепной - еще один гол, а могли забить еще один-два, чтобы закрыть матч. Возможно, последние 10 минут мы провели не очень хорошо, но пришлось менять оборону в самый критический момент, что не могло не повлиять на игру. Но когда это было нужно, ребята показали характер. Очень доволен, они проделали фантастическую работу, чтобы пройти дальше", - сказал Постекоглу.

Добавим, что в 1/4 "Тоттенхэм" встретится с "Айнтрахтом".

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
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