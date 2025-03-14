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Шансов оправиться не дали. Тоттенхэм - АЗ 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Веселое вышло противостояние

Шансов оправиться не дали. Тоттенхэм - АЗ 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" одолел "АЗ" Алкмаар во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Двумя голами за лондонский клуб отличился Вилсон Одобер.

Общий счет противостояния - 6:3 в пользу "Тоттенхэма".

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Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" - "АЗ“ 3:1 (первая игра - 3:2)

Голы: Одобер 26, 74, Мэддисон 48 - Копмейнерс 63

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) АЗ (Алкмаар)
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