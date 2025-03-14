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Шансов оправиться не дали. Тоттенхэм - АЗ 3:1. Видео голов и обзор матча
Веселое вышло противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" одолел "АЗ" Алкмаар во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы.
Двумя голами за лондонский клуб отличился Вилсон Одобер.
Общий счет противостояния - 6:3 в пользу "Тоттенхэма".
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Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" - "АЗ“ 3:1 (первая игра - 3:2)
Голы: Одобер 26, 74, Мэддисон 48 - Копмейнерс 63
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