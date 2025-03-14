Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы
Испанский клуб стал фаворитом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы после завершения стадии 1/8 финала.
Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 22,4%. Кстати, финал ЛЕ пройдет на их стадионе.
На втором месте же расположился римский "Лацио" с 21,5%. Далее идут два английских клуба – "Тоттенхэм" с 18,4% и "Манчестер Юнайтед" с 13,3%, а замыкает пятерку "Лион" – 10,9%.
???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 14, 2025
Now that we know our last 8 contenders for the remainder of 2024-25 UEFA Europa League, who are the favourites to lift the trophy?
The Opta supercomputer’s Europa League predictions break down each team’s chances of success.
Добавим, финал на "Эстадио де Сан Мамес" состоится 21-го мая.
Популярное сейчас
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв
- Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25
- Милевский: Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я просил замену, а Семин кричит - "играй давай"
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность