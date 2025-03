Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы после завершения стадии 1/8 финала.

Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 22,4%. Кстати, финал ЛЕ пройдет на их стадионе.

На втором месте же расположился римский "Лацио" с 21,5%. Далее идут два английских клуба – "Тоттенхэм" с 18,4% и "Манчестер Юнайтед" с 13,3%, а замыкает пятерку "Лион" – 10,9%.

Now that we know our last 8 contenders for the remainder of 2024-25 UEFA Europa League, who are the favourites to lift the trophy?



The Opta supercomputer’s Europa League predictions break down each team’s chances of success.