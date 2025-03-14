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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Лига Европы

Испанский клуб стал фаворитом

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы после завершения стадии 1/8 финала.

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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 22,4%. Кстати, финал ЛЕ пройдет на их стадионе.

На втором месте же расположился римский "Лацио" с 21,5%. Далее идут два английских клуба – "Тоттенхэм" с 18,4% и "Манчестер Юнайтед" с 13,3%, а замыкает пятерку "Лион" – 10,9%.

Добавим, финал на "Эстадио де Сан Мамес" состоится 21-го мая.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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