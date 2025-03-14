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Драматичный вылет Моуринью и Ко. Рейнджерс - Фенербахче 0:2 (пен. 3:2). Видео голов и обзор матча
Были близки к камбэку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" преодолел сопротивление "Фенербахче" в 1/8 финала Лиги Европы.
Несмотря на поражение со счетом 0:2 по итогам основного времени и овертайма ответном матче, в серии пенальти сильнее оказался шотландский клуб.
В четвертьфинале "Рейнджерс" сыграет с "Атлетиком".
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Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. Глазго (Шотландия).
"Рейнджерс" — "Фенербахче" 0:2 (первая игра - 2:0)
Голы: Шиманьский 45, 73
Серия пенальти: 3:2
"Рейнджерс": Джеймс Тавернье (забил), Вацлав Черный (забил), Том Лоуренс (забил).
"Фенербахче" (били первыми): Эдин Джеко (забил), Александер Джику (забил).
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