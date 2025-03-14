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Драматичный вылет Моуринью и Ко. Рейнджерс - Фенербахче 0:2 (пен. 3:2). Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Драматичный вылет Моуринью и Ко. Рейнджерс - Фенербахче 0:2 (пен. 3:2). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс" преодолел сопротивление "Фенербахче" в 1/8 финала Лиги Европы.

Несмотря на поражение со счетом 0:2 по итогам основного времени и овертайма ответном матче, в серии пенальти сильнее оказался шотландский клуб.

В четвертьфинале "Рейнджерс" сыграет с "Атлетиком".

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Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025. Глазго (Шотландия).

"Рейнджерс" — "Фенербахче" 0:2 (первая игра - 2:0)

Голы: Шиманьский 45, 73

Серия пенальти: 3:2

"Рейнджерс": Джеймс Тавернье (забил), Вацлав Черный (забил), Том Лоуренс (забил).

"Фенербахче" (били первыми): Эдин Джеко (забил), Александер Джику (забил).

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