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"Я подвел команду". Защитник Ромы взял на себя ответственность за вылет клуба из Лиги Европы

Лига Европы

Извинился перед болельщиками

"Я подвел команду". Защитник Ромы взял на себя ответственность за вылет клуба из Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный защитник "Ромы" Матс Хуммельс после ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" (3:1) взял на себя ответственность за вылет его команды из турнира.

Извини, "Рома". Я хочу извиниться перед болельщиками и одноклубниками. Я подвел свою команду. Та ошибка была просто ужасной. Это был один из тех матчей, где команда должна была бы положиться на меня, но я облажался, что стоило клубу вылета из Лиги Европы. Не знаю, что еще сказать, я также расстроен, как и все вы", — написал Хуммельс в своих соцсетях.

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Напомним, что "Рома" играла вдесятером начиная с 11 минуты в матче против "Атлетика" из-за удаления Матса Хуммельса, и в итоге вылетела из Лиги Европы.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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