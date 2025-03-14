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"Я подвел команду". Защитник Ромы взял на себя ответственность за вылет клуба из Лиги Европы
Извинился перед болельщиками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный защитник "Ромы" Матс Хуммельс после ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" (3:1) взял на себя ответственность за вылет его команды из турнира.
Извини, "Рома". Я хочу извиниться перед болельщиками и одноклубниками. Я подвел свою команду. Та ошибка была просто ужасной. Это был один из тех матчей, где команда должна была бы положиться на меня, но я облажался, что стоило клубу вылета из Лиги Европы. Не знаю, что еще сказать, я также расстроен, как и все вы", — написал Хуммельс в своих соцсетях.
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Напомним, что "Рома" играла вдесятером начиная с 11 минуты в матче против "Атлетика" из-за удаления Матса Хуммельса, и в итоге вылетела из Лиги Европы.
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