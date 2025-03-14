Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубли Микаутадзе и Нуама. Лион - ФКСБ 4:0. Видео голов и обзор матча
Без шансов для румын
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" разгромил "ФКСБ" во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы.
В каждом из таймов авторами голов выступили два игрока: Жорж Микаутадзе и Эрнест Нуама.
В четвертьфинале "Лион" сыграет с "Манчестер Юнайтед".
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)
"Лион" — "ФКСБ" 4:0 (общ. 7:1)
Голы: Микаутадзе (14, 47), Нуама (37, 88)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Милевский: Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я просил замену, а Семин кричит - "играй давай"
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн