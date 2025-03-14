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Дубли Микаутадзе и Нуама. Лион - ФКСБ 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Без шансов для румын

Дубли Микаутадзе и Нуама. Лион - ФКСБ 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лион" разгромил "ФКСБ" во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы.

В каждом из таймов авторами голов выступили два игрока: Жорж Микаутадзе и Эрнест Нуама.

В четвертьфинале "Лион" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

"Лион" — "ФКСБ" 4:0 (общ. 7:1)

Голы: Микаутадзе (14, 47), Нуама (37, 88)

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