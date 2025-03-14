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"Надеюсь, это случайность, а не...". Моуринью пожаловался на судейство после вылета

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"Надеюсь, это случайность, а не...". Моуринью пожаловался на судейство после вылета

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью выразил опасения, что действия арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Рейнджерс" (2:0, 2:3 по пен.) обусловлены негативной историей взаимоотношений с ним самим.

В частности, португальский специалист вспомнил проигранный в серии пенальти "Севилье" финал Лиги Европы-2023, когда он возглавлял "Рому". После встречи Жозе оскорбил главного судью Энтони Тейлора и получил дисквалификацию.

"Единственное, что я могу сделать, это надеяться, что все, что произошло со мной в еврокубках, не является следствием финала в Будапеште, и я надеюсь, что это просто случайность.

После того финала, после моей дисквалификации, с нами произошло то, что мы не играли в Лиге чемпионов из-за пенальти на 120-й минуте, который увидел только четвертый арбитр.

Сегодня мы приехали сюда, и ВАР не увидел ни одного из трех нарушений. Я просто надеюсь, что это случайность. Я заплатил за дисквалификацию и надеюсь, что это закончится. Я молюсь, чтобы это было просто невезением.

Мы заслужили на победу по итогам 90 или хотя бы 120 минут", — сказал Моуринью в интервью BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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