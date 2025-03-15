Вспомните стартовый состав Металлиста во втором матче 1/8-й финала Лиги Европы 2011/12 против Олимпиакоса? Квиз UA-Футбол

Ровно 13 лет назад харьковский "Металлист" на выезде играл против "Олимпиакоса" во втором матче Лиги Европы 2011/12. За 10 минут до конца того поединка украинская команда проигрывала 0:1, но в итоге сумела одержать волевую победу 2:1, благодаря которой вышла в четвертьфинал.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить стартовый состав "Металлиста" в том выездном матче против греков. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.