Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав Динамо в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы 2014/15 против Эвертона? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
ФК Динамо Київ
Ровно 10 лет назад, 19 марта 2015-го, киевское "Динамо" выдало одну из самых ярких своих еврокубковых игр в истории. Столичная команда дома проводила ответный матч против английского "Эвертона" в 1/8 финала Лиги Европы 2014/15. Украинский клуб с несколькими красивыми голами одержал разгромную победу 5:2, благодаря чему прошел дальше.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в том домашнем матче против "ирисок" в 1/8 финала ЛЕ 2014/15. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Опасный выбор: кого Украине лучше получить в соперники на ЧМ-2026?
- Зеленский: Россия стягивает войска к границе и готовит новые удары по Украине
- Вспомните стартовый состав Металлиста во втором матче 1/8-й финала Лиги Европы 2011/12 против Олимпиакоса? Квиз UA-Футбол
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех