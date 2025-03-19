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Вспомните стартовый состав Динамо в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы 2014/15 против Эвертона? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав Динамо в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы 2014/15 против Эвертона? Квиз от UA-Футбол

ФК Динамо Київ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 10 лет назад, 19 марта 2015-го, киевское "Динамо" выдало одну из самых ярких своих еврокубковых игр в истории. Столичная команда дома проводила ответный матч против английского "Эвертона" в 1/8 финала Лиги Европы 2014/15. Украинский клуб с несколькими красивыми голами одержал разгромную победу 5:2, благодаря чему прошел дальше.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в том домашнем матче против "ирисок" в 1/8 финала ЛЕ 2014/15. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.

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Лига Европы Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) квиз от UA-Футбол
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