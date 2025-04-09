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Буде-Глимт - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Будет напряженная игра
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче четвертьфинала Лиги Европы сыграют "Буде-Глимт" и "Лацио". Это первая встреча команд в истории. Норвежцы имеют лучшую атаку в турнире, а итальянцы могут ответить лучшей обороной.
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Матч состоится в четверг, 10-го апреля. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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