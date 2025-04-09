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Стадион Лиона готовится принять рекордное количество фанатов на игре с МЮ
Новый рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mourad Grenoble/Eurasia Sport Images
Генеральный директор лионского "Олимпика" Лоран Прюдом объявил, что предстоящий матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА против "Манчестер Юнайтед" побьет рекорд посещаемости стадиона "Группама".
Накануне встречи Прюдом в эфире Radio Scoop сообщил, что текущий рекорд посещаемости в 57 889 зрителей, установленный в феврале 2019 года во время матча Лиги чемпионов против "Барселоны", будет побит.
Напомним, что матч "Лион" - "МЮ" стартует 10 апреля в 22:00 по Киеву.
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