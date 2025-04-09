  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Стадион Лиона готовится принять рекордное количество фанатов на игре с МЮ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стадион Лиона готовится принять рекордное количество фанатов на игре с МЮ

Лига Европы

Новый рекорд

Стадион Лиона готовится принять рекордное количество фанатов на игре с МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mourad Grenoble/Eurasia Sport Images

Новина українською

Генеральный директор лионского "Олимпика" Лоран Прюдом объявил, что предстоящий матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА против "Манчестер Юнайтед" побьет рекорд посещаемости стадиона "Группама".

Накануне встречи Прюдом в эфире Radio Scoop сообщил, что текущий рекорд посещаемости в 57 889 зрителей, установленный в феврале 2019 года во время матча Лиги чемпионов против "Барселоны", будет побит.

Напомним, что матч "Лион" - "МЮ" стартует 10 апреля в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеРемейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
По теме
yellow-arrow
В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером
yellow-arrow
Буде-Глимт - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.04.2025
yellow-arrow
Тоттенхэм - Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лион Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости