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В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером
Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен заявил, что клуб не планирует отменять свое предыдущее решение не продлевать контракт с ветераном команды Томасом Мюллером.
"Мы приняли решение. Теперь мы смотрим вперед и хотим добиться успеха вместе в следующие несколько недель и месяцев. Мы всегда будем связаны друг с другом.
Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег", - сказал Дризен.
Добавим, что в этом сезоне на счету Мюллера 6 голов и 5 ассистов в 37 матчах за "Баварию" и всех турнирах.
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