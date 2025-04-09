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В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером

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Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег (с)

В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен заявил, что клуб не планирует отменять свое предыдущее решение не продлевать контракт с ветераном команды Томасом Мюллером.

"Мы приняли решение. Теперь мы смотрим вперед и хотим добиться успеха вместе в следующие несколько недель и месяцев. Мы всегда будем связаны друг с другом.

Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег", - сказал Дризен.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мюллера 6 голов и 5 ассистов в 37 матчах за "Баварию" и всех турнирах.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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