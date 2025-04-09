В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен заявил, что клуб не планирует отменять свое предыдущее решение не продлевать контракт с ветераном команды Томасом Мюллером.

"Мы приняли решение. Теперь мы смотрим вперед и хотим добиться успеха вместе в следующие несколько недель и месяцев. Мы всегда будем связаны друг с другом.

Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег", - сказал Дризен.